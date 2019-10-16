В Европе спорят по поводу «удачного Brexit»

Что нужно для «удачного brexit»?

На брифинге на этой неделе Стивен Бут из организации «Открытая Европа» заявил, что вопрос того, возможна ли реальная сделка при брексит, во многом зависит от ответа DUP на британские предложения по брекситу.

Вслед за предложением Великобритании о том, что Северная Ирландия должна действовать в рамках правил ЕС в отношении сельского хозяйства и промышленных товаров, основными препятствиями остаются таможенный режим и механизм согласия, который должен определить, будет ли Северная Ирландия соответствовать правилам ЕС или Великобритании в будущем.

«Красная линия» Великобритании: у Северной Ирландии должна быть возможность покинуть таможенный союз ЕС наряду с остальной частью Великобритании. Тем не менее, ЕС отклонил предложения Великобритании относительно легкого подхода к вопросу ирландской границы с исключениями для малых предприятий и проверок вдали от границы. О последнем раунде переговоров пока почти нет подробностей, но есть предположение, что обе стороны рассматривают модель двойного тарифа для Северной Ирландии. Это напоминает новое таможенное партнерство, которое правительство Терезы Мэй однажды предложило для отношений между Великобританией и ЕС. То есть следует проверять товары, перемещающиеся из Великобритании на остров Ирландия.

К товарам конечного потребления в Северной Ирландии будут применяться британские тарифы, которые ниже тарифов ЕС. То есть Северная Ирландия могла бы получить выгоду от любых торговых сделок, заключенных Великобританией после брексита. Поэтому будет возможность достичь того, чего хочет DUP — возможности заявить, что на Северную Ирландию будет распространяться тот же торговый режим, что и на Великобританию, с некоторыми таможенными проверками в Ирландском море, против которых они громогласно выступали раньше.

Что касается согласия, задача в том, чтобы найти механизм, который по своей природе не отдает предпочтения одному сообществу перед другим. Предложения Великобритании подвергались критике за предоставление эффективного права вето юнионистам, однако встречное предложение ЕС предоставило бы подобное вето националистам. Это будет трудный вопрос, но если сейчас можно договориться о долгосрочном пакете в том, что касается таможни, с которым смирится DUP, то найти механизм для решения проблемы сближения и расхождения в регулировании в будущем будет проще. Многое зависит от политических расчетов DUP.

Варадкар заявил, что любая сделка предполагает механизмы сотрудничества между Великобританией, Северной Ирландией и Республикой. Путь к сделке остается очень узким. Если сделка не будет согласована, внимание снова обратится на парламент и возможные выборы после продления Статьи 50 после 31 октября. Конечно. вероятность предстоящих выборов влияет на расчеты Великобритании и ЕС, поскольку они обдумывают желательность сделки до 31 октября. С политической точки зрения, ЕС стоит перед трудным выбором, стремясь заключить сделку с Brexit и двигаться дальше, и надеясь на то, что появится что-то лучшее, если парламенту дадут больше времени или в результате выборов будет создано новое правительство.

Если перспектива сделки между Борисом Джонсоном и ЕС будет уничтожена, у премьер-министра не останется иного выбора, кроме как решительно развернуться в сторону брексита без сделки, которой ЕС отчаянно хочет избежать. С другой стороны, подход «мы уйдем, что бы ни случилось» на выборах может оставить открытой возможность сделки при новом консервативном правительстве. В любом случае, согласно утверждению недавнего доклада «Открытой Европы», результат брексита без сделки — это то, к чему должно быть готово правительство.

Выступая сегодня утром, президент Европейского совета Дональд Туск отметил:

«Мы находимся в ситуации, когда Великобритания не выступила с реалистичным предложением… Однако вчера, когда встретились премьер-министр Ирландии и премьер-министр Великобритании, они впервые наметили путь к соглашению. Я получил многообещающие сигналы от премьер-министра Ирландии о том, что сделка еще возможна».

Сегодня утром переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье провел так называемые «конструктивные» переговоры с министром по Brexit Стивеном Баркли

Это произошло после того, как источник на Даунинг-стрит сообщил BBC, что сделка «крайне маловероятна». Это произошло после телефонной беседы между Джонсоном и канцлером Германии Ангелой Меркель в начале этой недели.

Во вторник правительство опубликовало отчет о готовности к брекситу без сделки, включающий подробную информацию о планах правительства к тому, чтобы предприятия и граждане были готовы на случай брексита без сделки 31 октября.

«Конечно, риски остаются, сложно будет смягчить проблемы некоторых предприятий, даже при наличии подготовки. Но благодаря усилиям этих секторов и компаний экономика Великобритании находится в гораздо лучшем положении, что позволит ей противостоять рискам и вызовам».

Доминик Уолш говорил на BBC Radio 5 Live о перспективах брексита без сделки, утверждая, что перспективы «отложенного» брексита без сделки после 31 октября «недооценены».

Также Уолш обсудил способность правительства управлять результатом брексита без сделки:

«Те, кто притворяется, что это не приведет к краткосрочным нарушениям, обманывают сами себя. Но также занимаются самообманом и те, кто утверждает, что это будет невероятная катастрофа».