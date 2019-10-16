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Трамп сравнил Рабочую партию Курдистана с ИГ 

Rambler News Service + ещё 2 16 минут назад
Трамп сравнил Рабочую партию Курдистана с ИГ
Фото: РИА Новости
Президент США Дональда Трамп сравнил Рабочую партию Курдистана (РПК), с которой борется Турция, считая ее террористической, с международной террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), передает Daily Sabah.
«РПК, которая является частью курдов, как вы знаете, возможно хуже с точки зрения террора и представляет большую террористическую угрозу во многих отношениях, чем ИГ», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции.
Трамп также отметил, что он не был удивлен, когда Турция начала операцию против курдов в Сирии. По словам американского лидера, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно хотел ее провести. Президент США также выразил надежду, что Турция и Сирия сами разберутся со сложившейся ситуацией.
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей».
14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он в основном вывел войска из Сирии. Американский лидер заявил, что курдов в Сирии пусть защищает Дамаск и сирийский лидер Башар Асад, а любой, кто хочет им помочь, «будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт», его устраивают, поскольку Сирия находится в 7 тыс. миль от США. При этом курды считались союзниками США в Сирии.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , ЕС , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана
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