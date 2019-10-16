Меркель выразила оптимизм по поводу Brexit

Меркель верит, что соглашение по Brexit получится заключить

"Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировали телеканалы Германии.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий — достижение договоренности и организованный Brexit, "жесткий" Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.