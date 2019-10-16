Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель верит, что соглашение по Brexit получится заключить 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Меркель выразила оптимизм по поводу Brexit
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на фоне новостей последних дней стала более убеждена в возможности выхода Великобритании из Евросоюза с соглашением.
"Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировали телеканалы Германии.
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий — достижение договоренности и организованный Brexit, "жесткий" Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , ЕС , Германия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США56
Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии
Трамп назвал игрой в песочнице помощь РФ Сирии14
Пока вы не уснули: РФ ответила на требования Киева
Пока вы не уснули: РФ ответила на требования Киева78
В Японии появились к России новые претензии
В Японии появились к России новые претензии111
Лунный робот-кентавр РФ посеял сомнения на Западе
Лунный робот-кентавр РФ посеял сомнения на Западе
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение