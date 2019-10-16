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Сенатор назвал Обаму и Клинтон виновниками поражения США в Сирии 

SM News 1 час назад
Названы виновники поражения США в Сирии
Фото: Reuters
Бывший президент США Барак Обама, а также его государственный секретарь Хиллари Клинтон должны считаться виновниками провала агрессивной политики США в Сирии. Такое мнение на свой странице в микроблоге в Твиттере выразил член Совета Федерации, известный телеведущий Алексей Пушков.
По его словам, именно прежняя американская администрации стояла у истоков поражения США.
Напомним, Алексей Пушков констатировал, что американский президент Дональд Трамп все-таки выводит свои войска из Сирии, как и обещал.
Политик заметил, что на сегодняшнем этапе позиции официального Дамаска стали сильнее. Он напомнил американским коллегам, что присутствие сил США в САР незаконно.
Пушков подчеркнул, что Америка пришла в Сирию с единственной целью — свергнуть действующую власть в лице президента республики Башара Асада, но потерпела фиаско.
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Комментарии1
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Башар Асад , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Совет Федерации , Сирия
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