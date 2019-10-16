Названы виновники поражения США в Сирии

В США все критики Трампа дружно горюют, что Россия, мол, обошла США в Сирии и играет теперь там ключевую роль арбитра, а США остались с носом. Но ругать им надо Обаму и Клинтон: затеянная ими «смена режима» в Сирии под крики «дни Асада сочтены» провалилась. До сих пор считают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 16, 2019