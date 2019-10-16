Названы виновники поражения США в Сирии

Бывший президент США Барак Обама, а также его государственный секретарь Хиллари Клинтон должны считаться виновниками провала агрессивной политики США в Сирии. Такое мнение на свой странице в микроблоге в Твиттере выразил член Совета Федерации, известный телеведущий Алексей Пушков.
В США все критики Трампа дружно горюют, что Россия, мол, обошла США в Сирии и играет теперь там ключевую роль арбитра, а США остались с носом. Но ругать им надо Обаму и Клинтон: затеянная ими «смена режима» в Сирии под крики «дни Асада сочтены» провалилась. До сих пор считают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 16, 2019
По его словам, именно прежняя американская администрации стояла у истоков поражения США.
Напомним, Алексей Пушков констатировал, что американский президент Дональд Трамп все-таки выводит свои войска из Сирии, как и обещал.
Политик заметил, что на сегодняшнем этапе позиции официального Дамаска стали сильнее. Он напомнил американским коллегам, что присутствие сил США в САР незаконно.
Пушков подчеркнул, что Америка пришла в Сирию с единственной целью — свергнуть действующую власть в лице президента республики Башара Асада, но потерпела фиаско.