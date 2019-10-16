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Трамп заявил о способности России разобраться с ИГ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 52 минуты назад
Трамп поверил в Россию
Фото: Reuters
Россия способна разобраться с «Исламским государством» (запрещено в России), заявил президент США Дональд Трамп.
Он назвал ситуацию на турецко-сирийской границе «стратегически прекрасной для США», по его словам, солдаты «полностью в сохранности», передает ТАСС.
«Каждая сторона ненавидит ИГ. Сирия и Россия больше, чем мы. Россия может с ними разобраться, и ей следует разобраться», — заявил Трамп.
Ранее он также пообещал помочь в урегулировании в Сирии и заявил, что не видит ничего плохого в том, что Москва помогает Дамаску.
США на фоне турецкой операции в Сирии объявили о выводе войск с севера Сирии.
Между тем, американские СМИ предсказали полный переход Сирии под контроль Асада.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Дональд Трамп , Исламское государство , ИТАР-ТАСС
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