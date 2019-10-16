Трамп поверил в Россию

Трамп заявил о способности России разобраться с ИГ

Он назвал ситуацию на турецко-сирийской границе «стратегически прекрасной для США», по его словам, солдаты «полностью в сохранности», передает ТАСС.

«Каждая сторона ненавидит ИГ. Сирия и Россия больше, чем мы. Россия может с ними разобраться, и ей следует разобраться», — заявил Трамп.

Ранее он также пообещал помочь в урегулировании в Сирии и заявил, что не видит ничего плохого в том, что Москва помогает Дамаску.

США на фоне турецкой операции в Сирии объявили о выводе войск с севера Сирии.

Между тем, американские СМИ предсказали полный переход Сирии под контроль Асада.