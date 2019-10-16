От Киева потребовали закрыть «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Об этом, как передают «Украинские новости», он сказал в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.
«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил Моро.
Он добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если создатели «Миротворца» нарушили законодательство, то он готов подключиться к этому вопросу.