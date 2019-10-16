От Киева потребовали закрыть «Миротворец»

В ООН потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец»

Об этом, как передают «Украинские новости», он сказал в ходе заседания комитета Рады по свободе слова.

«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил Моро.

Он добавил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на «Миротворце».