Трамп назвал причину «сильного уменьшения» России

«Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились», — заявил Трамп, передает РИА «Новости».

В период с 1979 по 1989 года СССР проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США.

А с 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Кроме того, российские военные оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование.

Ранее Дональд Трамп призвал Россию помочь в защите курдов.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.