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Трамп назвал причину «сильного уменьшения» России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Трамп назвал причину «сильного уменьшения» России
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп объяснил «уменьшение» России, сравнив ее участие в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
«Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились», — заявил Трамп, передает РИА «Новости».
В период с 1979 по 1989 года СССР проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США.
А с 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Кроме того, российские военные оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование.
Ранее Дональд Трамп призвал Россию помочь в защите курдов.
Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , РИА Новости , Афганистан , Сирия
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