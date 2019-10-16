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На Украине заинтересовались связью премьера с неонацистами 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
На Украине заинтересовались связью премьера с неонацистами
Фото: РИА Новости
Члены украинской фракции «Слуга народа» планируют потребовать объяснения от премьер-министра Алексея Гончарука по поводу его появления на мероприятии с участием неонацистской группы «Сокира Перуна», сообщает «Страна.ua». Парламентарии «возмущены» поступком премьера.
О том, что 13 октября Алексей Гончарук посетил мероприятие с участием неонацистской группы «Сокира Перуна», стало известно после того. Как в сети появилось фото премьера на сцене во время концерта. Снимок разместил лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.
Позже Гончарук объяснил свой поступок, тем что на мероприятии он провел встречу с представителями «Движения ветеранов Украины». Премьер подчеркнул, что ничего не знал об участниках концерта.
Однако возможной связью Гончарука с неонацистами заинтересовались члены пропрезидентской партии «Слуга народа», которые заявили о планах вызвать премьера «на ковёр».
«Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены… Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя», — привёл издание слова своего источника в партии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Гончарук заявил, что железные дороги в Украине почти уничтожены. По его словам, инфраструктура доставшаяся от СССР почти уничтожена: её «истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители».
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Комментарии1
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Евгений Карась
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