На Украине заинтересовались связью премьера с неонацистами

Члены украинской фракции «Слуга народа» планируют потребовать объяснения от премьер-министра Алексея Гончарука по поводу его появления на мероприятии с участием неонацистской группы «Сокира Перуна», сообщает «Страна.ua» . Парламентарии «возмущены» поступком премьера.

О том, что 13 октября Алексей Гончарук посетил мероприятие с участием неонацистской группы «Сокира Перуна», стало известно после того. Как в сети появилось фото премьера на сцене во время концерта. Снимок разместил лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась

Позже Гончарук объяснил свой поступок, тем что на мероприятии он провел встречу с представителями «Движения ветеранов Украины». Премьер подчеркнул, что ничего не знал об участниках концерта.

Однако возможной связью Гончарука с неонацистами заинтересовались члены пропрезидентской партии «Слуга народа», которые заявили о планах вызвать премьера «на ковёр».

«Внутри фракции народные депутаты, если говорить культурным языком, возмущены… Мы не знаем, почему он так сделал, но я думаю, что это молодость, неопытность и глупость. Поступок этот будет обсуждаться, потому что так делать нельзя», — привёл издание слова своего источника в партии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Гончарук заявил, что железные дороги в Украине почти уничтожены. По его словам, инфраструктура доставшаяся от СССР почти уничтожена: её «истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители».