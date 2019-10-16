Цунами в Барселоне: Испания идет путем Украины

Жесткие приговоры популярным политикам привели к массовым протестам каталонцев
Верховный суд Испании вынес беспрецедентно жесткие приговоры для девяти политических деятелей, которые принимали участие в референдуме независимости Каталонии, проведенном в 2017 году, — все они были осуждены на сроки от 9 до 13 лет. При этом наказание могло быть еще более суровым. К примеру, государственное обвинение требовало для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориоля Жункераса 25 лет тюрьмы — как для жестокого насильника и серийного убийцы. При этом все фигуранты дела отказались признавать себя виновными и настаивали на справедливости и законности своих действий, прекрасно зная, что они могут рассчитывать на полную поддержку со стороны своих соотечественников.
И действительно — наказание каталонских политиков произвело эффект разорвавшейся бомбы. На улицы Барселоны, Таррагоны, Жироны и Лериды в считанные часы вышли десятки тысяч возмущенных приговором людей, которые тут же начали блокировать автотрассы, железнодорожные пути и государственные учреждения, вступая в стычки с полицией. Протестующие координируют свои действия с помощью социальных сетей. Общественная инициатива «Демократическое цунами» и движение «Комитеты защиты республики» призвали каталонцев перекрывать основные объекты транспортной инфраструктуры — в первую очередь подъезды к аэропортам, рассчитывая нанести удар по испанской экономике и привлечь внимание международной общественности.
По данным Каталонской службы дорожного движения, сторонники независимости блокировали шесть автотрасс, а движение на железных дорогах остановлено или осуществляется в аварийном режиме — причем на отдельные участки железной дороги были сброшены подпиленные деревья. В барселонском аэропорту Эль-Прат прошли столкновения между полицией и демонстрантами. Около десяти тысяч протестующих мешали работе главного аэропорта Каталонии, в результате чего пришлось отложить 145 рейсов. По данным местного МВД, в первый же день протестов в Каталонии было ранено около 130 участников акций протеста, а также полсотни сотрудников правоохранительных органов.
Ситуация продолжает оставаться взрывоопасной и напряженной. Влиятельные профсоюзы CSC и IAC уже объявили о всеобщей забастовке, которая назначена на ближайшую пятницу, а поддерживающие сецессию организации собирают новые митинги, которые пройдут вечером 15 октября. Пик протестов ожидается на выходные дни, когда на демонстрации могут выйти свыше миллиона жителей Каталонии. При этом помимо активного уличного протеста местные партии активно апеллируют к международным правозащитным организациям и руководству Европейского Союза, указывая на вопиющую несправедливость и политическую мотивированность приговора.
«Мы направили дипломатические письма министрам иностранных дел и в международные организации, чтобы сообщить об этом несправедливом приговоре. Ради демократии в Испании мы хотим, чтобы этот приговор был осужден. Это решение выносит конфликт в Каталонии на международный уровень, прежде чем дело дойдет до ООН и Международного суда», — заявил глава правительства Каталонии Жоаким Торра, который является политическим соратником своего предшественника Карлеса Пучдемона и других осужденных испанским Верховным судом политиков.