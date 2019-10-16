Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР

Украина настаивает на роспуске ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР должны быть распущены. Такое условие Украина выдвинула на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске . Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь представителя страны в ней Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Очередное заседание контактной группы, как сообщал «Рамблер», состоялось накануне. По словам Олифер, в ходе него украинская сторона подчеркнула, что ключевым вопросом для возвращения мира в Донбасс является выполнение пунктов Минских соглашений, касающихся вопросов безопасности, а выполнение пунктов политического блока вопросов невозможно без роспуска Донецкой и Луганской народной республик.

Пресс-секретарь Кучмы назвала ДНР и ЛНР псевдогруппировками и обвинила в систематическом нарушении режима тишины вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, Олифер обвинила республики в том, что те не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию и систематически препятствуют работе мониторинговой миссии ОБСЕ на территории, которую контролируют.

Среди условий, без соблюдения которых невозможно выполнение политического блока вопросов Минских соглашений, помимо роспуска ДНР и ЛНР, Дарья Олифер упомянула полное прекращение огня и вывод иностранных войск и военной техники с территории Украины.