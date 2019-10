Двойные стандарты: Как Запад игнорирует пытки Ассанжа

Как Запад игнорирует заявления ООН о пытках Ассанжа

США, Эквадора и Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Джулиан Ассанж подвергался «психологической пытке», что подтвердили и медицинские эксперты. С апреля основатель WikiLeaks находится в тюрьме, которую прозвали «британским Гуантанамо». За это время не раз поступали сообщения об ухудшении состояния его здоровья. В Организации Объединённых Наций ещё с мая заявляют о пытках в отношении Ассанжа. Однако правительства Великобритании Швеции игнорируют призывы специального докладчика ООН по пыткам расследовать обращение с основателем WikiLeaks.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался «психологической пытке», а его права «систематически нарушались». Об этом накануне заявил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке , представитель ООН рассказал, что он ранее вместе с двумя экспертами по медицине посещал Ассанжа в тюрьме Бельмарш в Великобритании.

«Мы пришли к заключению, что он длительное время подвергался психологической пытке. Такова медицинская оценка», — подчеркнул Мельцер.

Напомним, что 11 апреля власти Эквадора выдали Великобритании основателя Wikileaks, до этого почти 7 лет укрывавшегося в стенах посольства латиноамериканской страны в Лондоне. Сейчас человеку ему угрожает экстрадиция в США. Там ему грозит более 170 лет тюрьмы.

В мае суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Тюрьма Бельмарш

В своём заявлении Нильс Мельцер отметил, что ООН обратилась ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать сообщения о пытках в отношении Ассанжа.

«К сожалению, ни одно из вовлечённых государств не согласилось провести расследование, хотя это их обязанность в соответствии с Конвенцией против пыток», — подчеркнул специальный докладчик ООН.

Ранее в своём Twitter Мельцер сообщал, что отправлял соответствующие запросы Великобритании, Эквадору, Швеции и США. Все они проигнорировали требование расследовать сообщения об истязаниях Ассанжа.

Тюрьма Бельмарш, где в настоящее время находится Джулиан Ассанж, используется для содержания убийц, маньяков, террористов и других особо опасных преступников. Как отмечает издание Business Insider, в начале 2000-х её неофициально называли «британским Гуантанамо».

Всё время пребывания Джулиана Ассанжа в тюрьме поступают сообщения об ухудшении его здоровья. 30 мая суд перенёс слушание дела о его экстрадиции из-за плохого самочувствия арестанта.

В сентябре главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Ассанж в тюрьме находится в условиях более тяжёлых, чем террористы. Также по словам Храфнссона «британская система правосудия способствует тому, чтобы сделать невозможной для Джулиана полноценную подготовку к судебным слушаниям».

В том же месяце адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил об ухудшении здоровья своего клиента из-за изоляции от внешнего мира. Позже в эксклюзивном интервью видеоагентству Ruptly отец заключённого Джон Шиптон заявил, что его сын находится в состоянии нервного напряжения.

В интервью RT руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин не исключил, что психическое здоровье Ассанджа намеренно пытаются подорвать.

Двойные стандарты

Напомним, что ещё с мая 2019 года Нильс Мельцер заявляет о том, что Джулиан Ассанж подвергался жестоким мерам психологического воздействия. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что правительство Великобритании должно объяснить происходящее.

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений королевства», — написала она в своём Facebook.

Позже Захарова неоднократно обвиняла британские власти в двойных стандартах, говоря о заключении Джулиана Ассанжа в тюрьме.

«Нельзя требовать честности, правды, открытости, проводить мировой форум, делать это под эгидой Форин Офис Британии — и при этом накануне арестовывать и бросать за решётку журналиста, который и так много лет находится в заложниках британского правительства», — подчеркивала 2 октября Захарова на организованной RT конференции MEDIA TALK.

Стоит отметить, что британцы, по словам Мельцера, позже всех ответили на запрос специального докладчика ООН по пыткам — лишь 7 октября, хотя Мельцер отправлял властям страны официальное письмо 27 мая. При этом Лондон ограничился формальным заявлением о том, что не применяет пытки, а права Ассанжа не нарушались.

«Давно известно, что на Западе, в том числе и в правоохранительной сфере, существуют двойные стандарты, — заявил в беседе с RT глава Института новейших государств политолог Алексей Мартынов. — Когда им что-то нужно, когда тот или иной гражданин объявлен врагом государства, то любые методы и средства хороши для того, чтобы его сломать, заставить оговорить себя или выдать те или иные материалы. В этом случае все быстро забывают про права человека, про всевозможные международные хартии, международные организации».

Молчание СМИ

В июне Нильс Мельцер попытался разместить колонку в защиту Ассанжа в ряде мейнстримных СМИ. Он намеревался опубликовать её 26 июня в Международный день борьбы против пыток и направил текст редакциям изданий The Guardian, The Times, The Financial Times, The Telegraph, The Washington Post, Newsweek, Reuters. Предложения опубликовать статью получили и газеты Австралии, уроженцем которой является Ассанж: The Sydney Morning Herald, The Australian, Canberra Times.

Однако ни одно из этих СМИ не ответило положительно. Представителю ООН пришлось публиковать свою статью на блог-платформе Medium.

Более того, мировые СМИ не раз пытались дискредитировать заключённого в глазах мировой общественности. В апреле The Washington Post опубликовал статью, в которой утверждалось, что Ассанж якобы мог подвергуть риску жизни американцев и «возможно» содействовал приходу к власти Дональда Трампа

В июле телеканал CNN обвинил Асанжа в том, что он якобы тайно координировал действия WikiLeaks с RT с целью вмешательства в американские выборы. В качестве доказательства американские журналисты использовали фейковую новость о том, что RT якобы дал новость о публикации писем предвыборного штаба Демократической партии до того, как эта информация появилась на сайте WikiLeaks.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в эксклюзивном интервью RT отметил, что таким образом американский телеканал пытался оправдать возможную экстрадицию Ассанжа в США, где он рискует провести остаток жизни в тюрьме.

То, как мейнстримные СМИ освещают информацию по делу Ассанжа, раскритиковал позже и Нильс Мельцер.

«СМИ рассказывают нам о коте Ассанжа, его скейтборде и фекалиях, но не требуют правосудия в связи с преступлениями, которые он изобличал. Такая беспечность в вопросе неправомерного поведения органов государственной власти — это просто позор, та самая известная всем тема, которую предпочитают не замечать, отвлекаясь на слепящий свет прожектора, направляемого на Ассанжа», — заявил специальный докладчик ООН по пыткам в своём Twitter.

По словам Александра Жилина, западные СМИ сейчас не волнует состояние Ассанжа.