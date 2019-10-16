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Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
России ради сотрудничества с Токио необходимо признать ошибкой военную операцию Советского Союза против Японии в 1945 году. Такое мнение высказал в статье для издания Sankei Shimbun японский журналист Ресуке Эндо.
Автор материала также назвал "государственным преступлением" интернирование СССР японских военнопленных, часть из которых погибла и пропала без вести в советских лагерях.
В феврале 1945 года на Ялтинской конференции лидеры стран антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе при условии возвращения Советскому Союзу южной части Сахалина и передачи Курильских островов.
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
В результате войны СССР официально вернул в свой состав территории, аннексированные Токио у Российской империи по окончании Русско-японской войны 1904—1905 годов (южный Сахалин и, временно, Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и закрепленную за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил, включая острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.
Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор, Токио требует возврата Южных Курил как предварительного условия для переговоров по мирному договору. Этой позиции японское правительство придерживается до сих пор, что препятствует заключению мирного договора между Японией и Россией как государством-наследником СССР.
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Комментарии32
В мире , Видео , Политика , Франклин Рузвельт , Уинстон Черчилль , Япония
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