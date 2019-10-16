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Миротворческая миссия ООН на Гаити завершена 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Миротворческая миссия ООН на Гаити завершена
Фото: EPA
Организация Объединенных Наций объявила о завершении длившейся 15 лет миротворческой миссии на Гаити, которая будет замещена политической миссией. Целью новой миссии ООН станет дальнейшее развитие достигнутого властями страны прогресса по укреплению стабильности, безопасности и организации управления, а также принципов верховенства права и защиты прав человека.
Объявляя о завершении миссии, ООН особо отметила роль миротворцев в ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2010 году и помощи в проведении выборов различных уровней, передает ТАСС.
В то же время, граждане Гаити подали иск в Верховный суд США против миссии ООН из-за заражение холерой в 2010 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, тогда эпидемия холеры затронула в общей сложности около 700 тысяч гаитянцев, ее жертвами стали не менее 8,4 тысячи человек. Источником заболевания местные жители считают военнослужащих из Непала, посланных ООН на Гаити в качестве миротворцев, в частности, загрязнение реки канализационными водами с базы ООН.
Миссия ООН на Гаити была учреждена 1 июня 2004 года, ей были переданы полномочия Многонациональных временных сил, созданных с санкции Совета Безопасности в феврале 2004 года после того, как разгоревшийся вооруженный конфликт охватил несколько городов, а президент Гаити Бертран Аристид был вынужден покинуть страну.
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Комментарии
В мире , Армия , ООН , ИТАР-ТАСС
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