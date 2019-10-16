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Решить в суде: В ООН встали на сторону России 

Рамблер 38 минут назад
Замгенсека ООН поддержал позицию России о том, что отказ США выдать визы российским дипломатам, является нарушением обязательств принимающей стороны. Об этом со ссылкой на зампостпреда РФ при организации Геннадия Кузьмина сообщает ТАСС.
По словам Кузьмина, свое мнение заместитель генерального секретаря озвучил в ходе заседания комитета по отношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.
«Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств», — подчеркнул дипломат.
Кузьмин пояснил, что вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде.
«Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», — подчеркнул представитель России, уточнив, что вопрос об арбитраже «целиком зависит от секретариата ООН».
При этом, по словам Кузьмина, Россия будет впредь действовать, исходя из того, что «назначать мероприятия ООН в США чревато тем, что они будут сорваны». Он также назвал «несерьезным» аргумент США, что отказ в выдаче виз был связан с интересами национальной безопасности.
Как сообщал «Рамблер», США отказались выдать визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее отметил, что решение США отказать в выдаче виз подрывает принципы ООН. А глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости переносить международные мероприятия из США на «более устойчивые площадки».
При этом в Госдепе подчеркнули, что США серьезно относятся к международным обязательствам и «оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе».
Комментарии412
В мире , Видео , Политика , Андрей Клишас , Сергей Лавров , Геннадий Кузьмин , Генассамблея ООН , МИД , Госдеп США , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , США
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