Решить в суде: В ООН встали на сторону России

Замгенсека ООН поддержал позицию России о том, что отказ США выдать визы российским дипломатам, является нарушением обязательств принимающей стороны. Об этом со ссылкой на зампостпреда РФ при организации Геннадия Кузьмина сообщает ТАСС.

По словам Кузьмина, свое мнение заместитель генерального секретаря озвучил в ходе заседания комитета по отношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.

«Мы смогли убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что мы стоим на правильных позициях, что наши требования справедливы, что государство пребывания фактически не выполняет своих обязательств», — подчеркнул дипломат.

Кузьмин пояснил, что вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде.

«Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», — подчеркнул представитель России, уточнив, что вопрос об арбитраже «целиком зависит от секретариата ООН».

При этом, по словам Кузьмина, Россия будет впредь действовать, исходя из того, что «назначать мероприятия ООН в США чревато тем, что они будут сорваны». Он также назвал «несерьезным» аргумент США, что отказ в выдаче виз был связан с интересами национальной безопасности.