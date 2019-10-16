В ООН предупредили о риске ядерной войны

Риск ядерной войны растет, заявила «Коммерсанту» заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Ситуация очень сложная», — считает она.

По словам Накамицу, ситуация становится еще и довольно опасной, происходит это по многим причинам, но дефицит доверия между странами — острейшая из проблем.

Замгенсека также отметила общее ухудшение международных отношений, в том числе нехватку диалога между государствами, что приводит среди прочего к ослаблению контроля над вооружениями. Кроме того, изменились сами международные отношения — стали сложнее, а мир из биполярного превратился в многополярный.

Идзуми Накамицу добавила, что Организация объединенных наций не верит в возможность контролируемого или ограниченного применения ядерного оружия.

«Наша (ООН. — Прим. ред.) позиция четкая — ядерное оружие никогда не должно быть вновь применено», — подчеркнула она.