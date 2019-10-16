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В ООН предупредили о риске ядерной войны 

Рамблер 32 минуты назад
Риск ядерной войны растет, заявила «Коммерсанту» заместитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
«Ситуация очень сложная», — считает она.
По словам Накамицу, ситуация становится еще и довольно опасной, происходит это по многим причинам, но дефицит доверия между странами — острейшая из проблем.
Замгенсека также отметила общее ухудшение международных отношений, в том числе нехватку диалога между государствами, что приводит среди прочего к ослаблению контроля над вооружениями. Кроме того, изменились сами международные отношения — стали сложнее, а мир из биполярного превратился в многополярный.
Идзуми Накамицу добавила, что Организация объединенных наций не верит в возможность контролируемого или ограниченного применения ядерного оружия.
«Наша (ООН. — Прим. ред.) позиция четкая — ядерное оружие никогда не должно быть вновь применено», — подчеркнула она.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о существовании риска ядерной войны, а также о том, что за последний год он стал выше и особенно заметен из-за безответственности Запада.
Комментарии28
В мире , Армия , Видео , Сергей Рябков , ООН
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