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Риск начала ядерной войны признали катастрофическим 

Lenta.ru 54 минуты назад
Риск начала ядерной войны между государствами увеличился. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказала заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
По ее словам, конфликт может произойти из-за дефицита доверия в мире, в том числе между теми, которые обладают ядерным оружием. Замгенсека ООН подчеркнула, что в настоящий момент мир находится в состоянии беспорядка.
«Знаменитые часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной», — отметила Накамицу.
Еще одной причиной для опасений стало то, что между ведущими державами и другими странами наблюдается нехватка диалога. По данным представителя ООН, государства больше ценят военные возможности, чем дипломатию и переговоры.
Накамицу также отметила ослабевание режима контроля над вооружениями и усложнение геополитической ситуации. «Простого биполярного мира больше нет. Мир стал более сложным и многополярным», — сказала она.
Другим фактором может стать непредсказуемое развитие науки и новых технологий. По ее мнению, невозможно представать последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, применения оружия с использованием искусственного интеллекта и гиперзвукового оружия.
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В мире , Армия , Видео , ООН
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