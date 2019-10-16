В Анкаре пообещали отомстить США за санкции

Турция ответит США на санкции за проведение военной операции на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу, передает турецкий телеканал NTV.
«Мы видим, что (Дональд) Трамп предпринял некоторые шаги против нашей страны, оказывая внутриполитическое давление. Наша позиция в отношении односторонней политики и решений США ясна. В то время как речь идет о защите наших жизненных интересов, национальной безопасности, все остальные решения бессмысленны. Никакие санкции и угрозы, откуда бы они не исходил в такое время, неприемлемы и не могут повлиять на нашу решимость. Мы также ответим на эти санкции, конечно, в рамках взаимности, мы также предпримем необходимые шаги», — сказал Чавушоглу, выступая перед парламентом.
Он также обвинил союзников Турции по НАТО в поддержке организаций, которые Анкара считает террористическими. По его словам, Франция, которая якобы особо рьяно выступает против военной операции, пыталась создать в регионе террористическую организацию, для чего проделала «очень серьезную работу в этих местах и соседних регионах».
«Поэтому причина, по которой они так нападают на нас, — это разочарование от того, что мы нарушили мы нарушили их планы», — заявил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении Турции на фоне проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Санкции введены в отношении главы Минобороны Турции Хулуси Акара и главы турецкого Минэнерго Фатиха Донмеза. Также под санкции попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу. ЕС не раз призывал турецкие власти остановить военную операцию на северо-востоке Сирии и вывести из региона свои вооруженные силы, так как военные действия Анкары «серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона».