Верхом на слоне: в Сети появился снимок Елизаветы II

Не только корги: В Сети появился архивный снимок Елизаветы II на слоне

В Сети появился архивный снимок Елизаветы II , на нем Ее Величество запечатлена сидя на слоне. Исторический кадр вызвал споры среди поклонников королевской семьи. Многие уверяют, что на нем Елизавете II всего 13 лет, а другие приводят свои доводы в пользу того, что королеве на фото 27 и она недавно вошла на престол.

View this post on Instagram A post shared by queens of all times (@all.queenz) on Oct 13, 2019 at 8:19am PDT Кадр размещен на фан-страничке королевских семейств. Споры прекратил автор поста, он рассказал, что снимок был сделан во время визита королевских особ в Лондонский зоопарк в 1939 году. Вместе с Елизаветой II запечатлена принцесса Маргарет.

Кстати, королева славится своим добрым отношениям к животным. Она с юного возраста стала проявлять интерес к слонам. В ее архивах много снимков с прогулках на данных животных в Индии и в Непале.

А пару лет назад Ее Величество даже встретилась со своей любимой слонихой Донной, которая живет в центре по защите слонов Зоологического общества в Лондоне, сообщает сайт Радио «КП».