Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании вспыхнул пожар в поселении мигрантов 

РИА Новости 2 часа назад
В Испании вспыхнул пожар в поселении мигрантов
Фото: Flickr / Elentir
Пожар в поселении мигрантов в испанском городе Лепе в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) охватил площадь почти в 4 гектара и привел к эвакуации 300 человек, сообщает телеканал Antena 3.
Возгорание началось в одном из жилищ в понедельник вечером. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и уничтожил 400 построек. Местная полиция сообщила, что 300 человек были перевезены на территорию городского стадиона, который находится недалеко от места пожара.
По данным телеканала, в поселении проживают по меньшей мере 900 человек.
Работы по тушению пожара продолжаются. Полиция выясняет причину произошедшего.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
В мире , Европа , Пожары , Происшествия , Испания , Лепе , Уэльва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия испытает ядерную триаду
Россия испытает ядерную триаду363
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением2
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом137
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
НТВ отреагировало на показ порно в эфире21
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк17
Видео
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение