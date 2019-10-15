В Испании вспыхнул пожар в поселении мигрантов

Пожар в поселении мигрантов в испанском городе Лепе провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) охватил площадь почти в 4 гектара и привел к эвакуации 300 человек, сообщает телеканал Antena 3.

Возгорание началось в одном из жилищ в понедельник вечером. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и уничтожил 400 построек. Местная полиция сообщила, что 300 человек были перевезены на территорию городского стадиона, который находится недалеко от места пожара.

По данным телеканала, в поселении проживают по меньшей мере 900 человек.

Работы по тушению пожара продолжаются. Полиция выясняет причину произошедшего.