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«Серьезная поддержка»: Грету заподозрили в связях с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
«Серьезная поддержка»: Грету заподозрили в связях с РФ
Фото: Reuters
Депутат Европарламента Йорг Мойтен потребовал проверить, спонсирует ли Россия климатические акции в Европе. Парламентарий уверен, что пикеты экоактивистов вроде Греты Тунберг могут привести к обеднению европейских стран. Мойтен также призвал изучить подобные экологические кампании на предмет гибридных угроз.
Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал выяснить, финансирует ли Россия климатические акции в Европе. Речь идет о кампаниях Greenpeace или «Пятница ради будущего», которая связана с экоактивисткой Гретой Тунберг.
«Эти кампании профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», — цитирует слова Мойтена RT.
Данные движения, по мнению парламентария, могут негативно повлиять на экономику Европы в долгосрочной перспективе, так как в настоящее время эти акции мешают обеспечению благосостояния и занятости населения, а также надежности энергопоставок из-за своего влияния на политику.
Немецкий евродепутат Мойтен считает, что в итоге это может привести к обеднению Евросоюза из-за потери конкурентоспособности на мировом рынке. Поэтому депутат потребовал от Еврокомиссии изучить выступления экоактивистов на предмет «гибридных угроз».
Слова Мойтена выглядят несколько неожиданно, если учитывать, что он избирался в Европарламент от немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за улучшение отношений с Россией и снятие санкций с Москвы. Поэтому в данном контексте его подозрения несколько отрываются от линии партии.
16-летняя шведская школьница Грета Тунберг начала свой путь экоактивистки еще в прошлом году, когда стала приходить к парламенту Швеции вместо школьных занятий. Она призывала власти усилить меры по борьбе с изменением климата, чтобы предотвратить потепление на Земле выше, чем на 1,5°С. Постепенно ее протест привел к формированию движения «Пятница ради будущего», оно получило свое название в честь дня недели, в который Тунберг приходила к шведскому парламенту.
Популярность экоактивистки росла — в 2019 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира, а также в конце сентября выступила в ООН. Эмоциональная речь Тунберг вызвала широкий резонанс: в ходе выступления школьница обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства из-за их непонимания экологических проблем. По ее мнению, политики якобы предали молодежь, так как собираются снизить выбросы СО2 лишь в течение 10 лет.
Ряд ученых и экоактивистов положительно восприняли выступление Тунберг, но так на ее слова отреагировали далеко не все. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что школьнице недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата. По мнению главы ФРГ, Тунберг забыла о возможностях альтернативной энергетики.
Президент США Дональд Трамп же иронично назвал школьницу очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее. Французский лидер Эммануэль Макрон высказал мнение, что Тунберг выбрала не слишком эффективный способ для решения проблемы, так как радикальные позиции лишь вносят раскол в общество.
Не разделили восторгов от выступления экоактивистки и в Кремле. По словам президента России Владимира Путина, школьницу кто-то может использовать в своих интересах, а это достойно только осуждения. Российский лидер отметил, что никто не объяснил Тунберг, насколько сложен мир и чего стоит перевести, например, Африку на энергию солнца.
Эксперты же утверждают, что идея о чистой и здоровой планете любой ценой овладевает обществами развитых стран. Как писал политолог Кирилл Петров в своей статье для «Газеты.Ru», это уже не инициатива продвинутых и радикальных групп, теперь это респектабельная массовая идея, доступная любому.
«К концу 2010-х былой радикализм зеленых активистов стал поп-культурой, а адепты экозащиты из бунтарей превратились в глобальных инфлюенсеров. Грета не летает самолетами, и даже в Нью-Йорк она прибыла на яхте с нулевым циклом электропотребления. Не будем спорить, сколько материалов и энергии ушло на производство этой чудо-лодки, это не столь важно. Главное — это сильный образ. Именно он запоминается, продается и двигает интересы в нужном направлении», — подчеркивал эксперт.
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Комментарии3
В мире , Политика , Статьи , Грета Тунберг , Ангела Меркель , Кирилл Петров , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ЕС , Европарламент , ООН , Еврокомиссия , Газета.Ru , Германия
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