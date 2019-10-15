«Серьезная поддержка»: Грету заподозрили в связях с РФ

«Серьезная поддержка»: Грету заподозрили в связях с Россией

Депутат Европарламента Йорг Мойтен потребовал проверить, спонсирует ли Россия климатические акции в Европе. Парламентарий уверен, что пикеты экоактивистов вроде Греты Тунберг могут привести к обеднению европейских стран. Мойтен также призвал изучить подобные экологические кампании на предмет гибридных угроз.

Депутат Европарламента Йорг Мойтен призвал выяснить, финансирует ли Россия климатические акции в Европе. Речь идет о кампаниях Greenpeace или «Пятница ради будущего», которая связана с экоактивисткой Гретой Тунберг.

«Эти кампании профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», — цитирует слова Мойтена RT.

Данные движения, по мнению парламентария, могут негативно повлиять на экономику Европы в долгосрочной перспективе, так как в настоящее время эти акции мешают обеспечению благосостояния и занятости населения, а также надежности энергопоставок из-за своего влияния на политику.

Немецкий евродепутат Мойтен считает, что в итоге это может привести к обеднению Евросоюза из-за потери конкурентоспособности на мировом рынке. Поэтому депутат потребовал от Еврокомиссии изучить выступления экоактивистов на предмет «гибридных угроз».

Слова Мойтена выглядят несколько неожиданно, если учитывать, что он избирался в Европарламент от немецкой партии «Альтернатива для Германии », которая выступает за улучшение отношений с Россией и снятие санкций с Москвы. Поэтому в данном контексте его подозрения несколько отрываются от линии партии.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг начала свой путь экоактивистки еще в прошлом году, когда стала приходить к парламенту Швеции вместо школьных занятий. Она призывала власти усилить меры по борьбе с изменением климата, чтобы предотвратить потепление на Земле выше, чем на 1,5°С. Постепенно ее протест привел к формированию движения «Пятница ради будущего», оно получило свое название в честь дня недели, в который Тунберг приходила к шведскому парламенту.

Популярность экоактивистки росла — в 2019 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира, а также в конце сентября выступила в ООН . Эмоциональная речь Тунберг вызвала широкий резонанс: в ходе выступления школьница обвинила мировых лидеров во лжи и краже детства из-за их непонимания экологических проблем. По ее мнению, политики якобы предали молодежь, так как собираются снизить выбросы СО2 лишь в течение 10 лет.

Ряд ученых и экоактивистов положительно восприняли выступление Тунберг, но так на ее слова отреагировали далеко не все. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что школьнице недоставало упоминания тех шансов, которые открывают современные технологии и инновации в сфере защиты климата. По мнению главы ФРГ, Тунберг забыла о возможностях альтернативной энергетики.

Президент США Дональд Трамп же иронично назвал школьницу очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее. Французский лидер Эммануэль Макрон высказал мнение, что Тунберг выбрала не слишком эффективный способ для решения проблемы, так как радикальные позиции лишь вносят раскол в общество.

Не разделили восторгов от выступления экоактивистки и в Кремле. По словам президента России Владимира Путина, школьницу кто-то может использовать в своих интересах, а это достойно только осуждения. Российский лидер отметил, что никто не объяснил Тунберг, насколько сложен мир и чего стоит перевести, например, Африку на энергию солнца.

Эксперты же утверждают, что идея о чистой и здоровой планете любой ценой овладевает обществами развитых стран. Как писал политолог Кирилл Петров в своей статье для «Газеты.Ru», это уже не инициатива продвинутых и радикальных групп, теперь это респектабельная массовая идея, доступная любому.