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Команда Зеленского перепутала Латвию и Литву 

ТК «Звезда» + ещё 5 42 минуты назад
В то время, как президент Украины был Латвии, его офис сообщил в соцсетях, что Зеленский посетил «республику Литву».
Подписчики официальной страницы президента Украины в Facebook неожиданно узнали много нового о Владимире Зеленском. Оказалось, что он умеет находиться одновременно в двух разных странах.
Президент Украины 16 октября посетил с официальным визитом Латвию. Однако представители его офиса, выкладывая в соцсеть снимки с проведенных мероприятий, сообщили в подписях к ним, что Зеленский пребывает в «республике Литве».
Ошибку заметили пользователи Facebook. Когда ее уже активно обсудили в комментариях, текст был исправлен. Пост с ошибкой находился на странице президента Украины около получаса, пишет «Страна.ua».
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Латвия , Литва
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