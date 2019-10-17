Команда Зеленского перепутала Латвию и Литву

Подписчики официальной страницы президента Украины в Facebook неожиданно узнали много нового о Владимире Зеленском. Оказалось, что он умеет находиться одновременно в двух разных странах.

Президент Украины 16 октября посетил с официальным визитом Латвию. Однако представители его офиса, выкладывая в соцсеть снимки с проведенных мероприятий, сообщили в подписях к ним, что Зеленский пребывает в «республике Литве».

Ошибку заметили пользователи Facebook. Когда ее уже активно обсудили в комментариях, текст был исправлен. Пост с ошибкой находился на странице президента Украины около получаса, пишет «Страна.ua».