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Импичмент Трампа оказался «праздничным» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3
Импичмент Трампа оказался «праздничным»
Фото: EPA
Возможное время завершения процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Палате представителей и Сенате Конгресса США приходится на День благодарения и Рождество, сообщил сенатор Кевин Крамер.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл проинструктировал однопартийцев по правилам процедуры импичмента, передает ТАСС.
В качестве «одного из гипотетических сценариев» рассматривался вариант, при котором Палата представителей передаст Сенату обвинительное заключение «на День благодарения» (28 ноября).
Крамер заявил, что сенаторов «мотивируют подверстать все к Рождеству» (25 декабря).
В случае начала судебного процесса члены Сената должны будут совещаться шесть дней в неделю.
При этом сенаторам будет запрещено давать по своей инициативе советы или допускать иронические замечания. Тех, кто нарушит дисциплину, грозят выгнать с заседания.
Напомним, процедуру импичмента Трампа начали в сентябре.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Митч Макконнелл , Кевин Крамер , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , США
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