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Эрдоган не исключил отмену поездки в США 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Эрдоган допустил отмену поездки в США
Фото: Reuters
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что его запланированный на ноябрь визит в Соединённые Штаты может не состояться.
«Мой визит в США мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет», — цитирует Anadolu Эрдогана.
6 октября сообщалось, что Эрдоган в ноябре посетит Вашингтон по приглашению американского лидера Дональда Трампа.
Позднее Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.
Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с этой военной операцией.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции
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