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Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа 

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В США приняли очередное решение по импичменту Трампа
Фото: USA TODAY USPW / Reuters
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News.
По словам Пелоси, в законодательстве нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас, так что оно будет отложено. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.
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В мире , Дональд Трамп , Конгресс США
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