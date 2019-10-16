В США приняли очередное решение по импичменту Трампа

Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу . Об этом сообщает Fox News.

По словам Пелоси, в законодательстве нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас, так что оно будет отложено. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.