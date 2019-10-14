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Джонсон сделал прививку от гриппа 

РИА Новости 2 часа назад
Джонсон привился от гриппа
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник сделал прививку от гриппа и призвал жителей страны последовать его примеру, чтобы предотвратить заболевание осенью и зимой.
Видео-обращение, во время которого премьеру делают укол, опубликовано в его Twitter.
Глава британского правительства отметил, что сделать прививку от гриппа необходимо всем категориям граждан, чтобы не заболеть им предстоящей зимой.
"Очень важно сделать это (прививку — ред.) всем этой зимой, потому что люди могут быть уязвимы перед гриппом, если вы пожилой человек, если у вас длительные проблемы со здоровьем. И, конечно, дети уязвимы перед гриппом", — сказал Джонсон, добавив, что "прививка доступна и нет реальных причин не сделать этого".
Британская служба здравоохранения рекомендует сделать прививки от гриппа людям в возрасте 65 и старше лет, беременным женщинам, детям, взрослым с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто перенес длительные заболевания сердца и органов дыхания. Для каждой возрастной группы медики рекомендуют конкретную разновидность вакцины.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Великобритания
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