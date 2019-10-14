Джонсон привился от гриппа

Джонсон сделал прививку от гриппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник сделал прививку от гриппа и призвал жителей страны последовать его примеру, чтобы предотвратить заболевание осенью и зимой.

Видео-обращение, во время которого премьеру делают укол, опубликовано в его Twitter.

Глава британского правительства отметил, что сделать прививку от гриппа необходимо всем категориям граждан, чтобы не заболеть им предстоящей зимой.

"Очень важно сделать это (прививку — ред.) всем этой зимой, потому что люди могут быть уязвимы перед гриппом, если вы пожилой человек, если у вас длительные проблемы со здоровьем. И, конечно, дети уязвимы перед гриппом", — сказал Джонсон, добавив, что "прививка доступна и нет реальных причин не сделать этого". "I had my flu jab this morning — make sure you get yours this year. " — PM @BorisJohnson



➡️ https://t.co/U24Bfja6wq pic.twitter.com/bzYGyzmGko— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2019

Британская служба здравоохранения рекомендует сделать прививки от гриппа людям в возрасте 65 и старше лет, беременным женщинам, детям, взрослым с ослабленным иммунитетом, а также тем, кто перенес длительные заболевания сердца и органов дыхания. Для каждой возрастной группы медики рекомендуют конкретную разновидность вакцины.