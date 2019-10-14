СМИ узнали подробности о российско-саудовском экономсовете

Источник рассказал о графике работы российско-саудовского экономсовета

Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет проводить заседания дважды в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Совет будет заседать два раза в год", — сказал источник.

Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам — нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся в понедельник в присутствии президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.