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Источник рассказал о графике работы российско-саудовского экономсовета 

РИА Новости 3 часа назад
СМИ узнали подробности о российско-саудовском экономсовете
Фото: РИА Новости
Российско-саудовский совет по экономическим вопросам будет проводить заседания дважды в год, сообщил журналистам источник в российской делегации.
"Совет будет заседать два раза в год", — сказал источник.
Первое заседание Российско-Саудовского совета по экономическим вопросам — нового органа, в состав которого вошли ведущие представители деловых кругов обеих стран, состоялся в понедельник в присутствии президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.
Сопредседателями Совета являются генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и принц Абдалла Бен Бандар Бен Абдель Азиз, министр национальной гвардии Королевства Саудовская Аравия. Совет играет ведущую роль в развитии двусторонних экономических связей, торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией во всех секторах.
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Комментарии
В мире , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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