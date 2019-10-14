Названы последствия вывода войск США из Сирии

Он утверждает, что заявление Трампа укрепило позиции Ирана, России Китая на Ближнем Востоке и «еще раз продемонстрировало ненадежность Америки». Кроме того, Закхайм предположил, что решение американского лидера может привести к удару Израиля по Ирану в ответ на любую провокацию со стороны Тегерана . В результате возможен серьезный конфликт между влиятельными игроками региона. Автор отмечает, что несмотря на желание США избежать войны, американская сторона не сможет остаться в стороне от такого противостояния.

Закхайн пишет, что вывод войск США с приграничных с Турцией курдских районов в Сирии позволили турецкой стороне приступить к зачистке Курдистана. Автор отмечает, что курды не были единственной жертвой «американского вероломства». По его словам, в течение многих лет и пакистанские лидеры жаловались на то, что Вашингтон не является «всепогодным союзником»: время от времени США оказывали военную поддержку Исламабаду, а периодически отказывались от нее.

Президент США приказал американским войскам покинуть северную часть Сирии 13 октября. По словам главы Пентагона Марка Эспера, решение вызвано военной операцией Турции против сирийских курдов.

Турция заявила о начале операции под названием «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 9 октября. Соединенные Штаты отказались поддержать Анкару, но сообщили, что американские военные силы покинут место проведения операции. В курдской группировке «Сирийские демократические силы» (SDF) назвали такое решение ударом в спину.

Отношения между Ираном и Израилем остаются напряженными с 1970-х годов. Иран не признает Израиль как государство и считает, что тот незаконно оккупировал палестинские территории. Тель-Авив в свою очередь предупреждает об иранской ядерной угрозе и заявляет о возможности войны между странами.