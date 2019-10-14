В аэропорту Барселоны отменяют рейсы из-за протестов

Около 70 рейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за протестов

Около 70 рейсов отменили в барселонском аэропорту «Эль-Прат» из-за протестов, сообщила компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании

По её данным, из 1066 рейсов, намеченных на понедельник, 14 октября, перенесены 67.

Ранее сообщалось, что в результате акций протеста пострадали по меньшей мере 13 человек.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году в Каталонии. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.