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Около 70 рейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за протестов 

RT на русском + ещё 2 45 минут назад
В аэропорту Барселоны отменяют рейсы из-за протестов
Фото: Reuters
Около 70 рейсов отменили в барселонском аэропорту «Эль-Прат» из-за протестов, сообщила компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании.
По её данным, из 1066 рейсов, намеченных на понедельник, 14 октября, перенесены 67.
Ранее сообщалось, что в результате акций протеста пострадали по меньшей мере 13 человек.
14 октября Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году в Каталонии. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.
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