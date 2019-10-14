«Нормандский формат» назвали последним шансом для Киева

В Киеве назвали саммит в «нормандском формате» последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко , передает Reuters.

«Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к "плану Б"», — сказал политик, отказавшись раскрыть детали альтернативной стратегии.

Пристайко при этом отметил, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо прогресс по вопросу размещения миротворческой миссии на юго-востоке Украины.

Также министр заявил, что саммит глав России, Германии Франции и Украины в «нормандском формате» может состояться уже в середине ноября. Однако условием для встречи он назвал прекращение обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Пристайко отметил, что отведение украинских сил последует только после семидневного соблюдения режима тишины в зоне конфликта.

При этом он призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию для достижения мира на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

«Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина», — сказал Пристайко, отвечая на вопрос журналиста о том, чем Брюссель может помочь Киеву в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Ранее в октябре дипломат заявил, что Украину может ждать судьба Кипра, разделенного на две части. По мнению Пристайко, кипрский сценарий становится вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках «нормандского формата».

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.