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В Киеве назвали саммит в «нормандском формате» последним шансом 

Lenta.ru 15 минут назад
«Нормандский формат» назвали последним шансом для Киева
Фото: РИА Новости
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.
«Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к "плану Б"», — сказал политик, отказавшись раскрыть детали альтернативной стратегии.
Пристайко при этом отметил, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо прогресс по вопросу размещения миротворческой миссии на юго-востоке Украины.
Также министр заявил, что саммит глав России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» может состояться уже в середине ноября. Однако условием для встречи он назвал прекращение обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Пристайко отметил, что отведение украинских сил последует только после семидневного соблюдения режима тишины в зоне конфликта.
При этом он призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию для достижения мира на юго-востоке Украины, передает ТАСС.
«Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина», — сказал Пристайко, отвечая на вопрос журналиста о том, чем Брюссель может помочь Киеву в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.
Ранее в октябре дипломат заявил, что Украину может ждать судьба Кипра, разделенного на две части. По мнению Пристайко, кипрский сценарий становится вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках «нормандского формата».
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 октября, что подготовка к саммиту глав государств «нормандской четверки» ведется, но сроки встречи пока не согласованы. Ранее также сообщалось, что представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате». Песков отметил, что дата саммита будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.
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Комментарии1
В мире , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , ЕС , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Киев , Франция
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