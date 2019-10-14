Зеленский посетил зону военной операции в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы государства.
"Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, президент вручил госнаграды военным и присвоил почетные наименования бригадам ВС Украины.