Сто лет: испанцы наказали каталонских сепаратистов

Организаторы референдума о независимости Каталонии приговорены к тюремным срокам — «сто лет в общем». Остудит ли решение испанского суда сепаратистские настроения в Барселоне, разбиралась «Газета.Ru».

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.

Самое строгое наказание понесет бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Суд постановил, что политик виновен в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств. Обвинение требовало приговорить Жункераса к 25 годам заключения. Однако суд оправдал его и остальных активистов по более серьезному обвинению в организации восстания.

12 лет лишения свободы получили Рауль Ромева , бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам и его секретарь Жорди Туруль — они были признаны виновными по тем же статьям, что и Жункерас. Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкаделл приговорена к 11 годам заключения за мятеж.

«Сегодня демократия переживает мрачный день, но даже в такие времена пораженчество не должно одержать верх. Мы победим», — написала Форкаделл в своем твиттере.

Приговор, вынесенный после четырех месяцев слушаний, должен поставить точку в истории с референдумом о независимости Каталонии. На это, по крайней мере, надеется правительство.