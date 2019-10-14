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В Иране заявили о задержании главы новостного сайта 

РИА Новости 2 часа назад
Глава новостного сайта задержан в Иране
Фото: Reuters
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил о задержании руководителя новостного портала по подозрению в антиправительственной деятельности, передает агентство IRNA.
По его данным, задержанным является Рухолла Зам, руководитель новостного портала "Амад Ньюз", через который он, согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 — января 2018 года во всем Иране. Зам, как отмечает агентство, был задержан за "антиреволюционную деятельность".
Отмечается, что он находился "под руководством разведки Франции и получал поддержку со стороны разведывательных служб США" и Израиля.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, Зам жил в изгнании в Париже.
При этом иранские СМИ, ссылаясь на заявление КСИР, не сообщают, каким образом им удалось задержать руководителя новостного портала.
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В мире , Происшествия , ИА IRNA , Иран
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