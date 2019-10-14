Суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в "Подстрекательстве к мятежу" и "Растрате", сообщает ТАСС.

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Тогда подавляющее большинство жителей женералитета проголосовали за отделение от королевства.

Мадрид не признал результаты голосования, а само мероприятие пытались сорвать, закрывая участки. После референдума власти начали преследовать Пучдемона.

Ранее высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате. Обвинения в организации восстания суд отверг.

Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате.