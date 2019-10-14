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Суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Суд выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона
Фото: Reuters
Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в "Подстрекательстве к мятежу" и "Растрате", сообщает ТАСС.
Пучдемон бежал из Испании в Бельгию после референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Тогда подавляющее большинство жителей женералитета проголосовали за отделение от королевства.
Мадрид не признал результаты голосования, а само мероприятие пытались сорвать, закрывая участки. После референдума власти начали преследовать Пучдемона.
Ранее высший земельный суд немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемона могут экстрадировать в Испанию из-за обвинений в растрате. Обвинения в организации восстания суд отверг.
Пучдемон пообещал бороться против обвинений в растрате.
"Каждая минута, которую наши товарищи проводят в тюрьме, — это минута стыда и несправедливости", — написал он в Twitter.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Испания , Каталония
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