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Митрополит Пирейский назвал безумием признание «новой церкви» Украины 

РИА Новости + ещё 7
«Злые и не боящиеся Бога»: новую церковь Украины осудили
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Служба мнимого "митрополита Киевского" Епифания Думенко вместе с католическим священником подтверждает, что он является еретиком, и требовать от поместных православных церквей признать его — это по меньшей мере безумие, заявил митрополит Пирейский Серафим.
В кратком заявлении, опубликованном на сайте митрополии, Серафим ссылается на проиллюстрированное несколькими фотографиями сообщение агентства церковных новостей Romfea, что глава ПЦУ Епифаний Думенко "освятил" в городе Вараш Ровенской области храм вместе с настоятелем католической общины города Василием Плахоткой.
Митрополит Пирейский поблагодарил всех членов церкви, которые ради соблюдения святых канонов отказались признать незаконную автокефалию "раскольников, лишенных сана, преданных анафеме и нерукоположенных" на Украине.
"На следующий день после признания греческой церковью Епифаний на "освящении" церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вараше имел в помощниках римско-католического священнослужителя Василия Плахотку в полном церковном одеянии, о чем свидетельствуют публикации и фотографии", — говорится в заявлении.
"Эти люди не только нечестивые, они злые и не боящиеся Бога", — заявил митрополит.
"Поэтому требовать от автокефальных православных церквей признать их — это по меньшей мере безрассудно", — считает Серафим.
По его словам, это подтверждает, что абсолютно правы те, кто объединился против недействительной автокефалии раскольников.
Митрополит Пирейский также поблагодарил митрополита Кифирского Серафима за то, что тот "исчерпывающе, глубоко и точно свидетельствовал о событиях, которые произошли во время внеочередного архиерейского собора".
Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе собора и отказе голосовать за решение. По его словам, необходимо провести новый собор Элладской православной церкви по украинской проблеме.
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В мире , Общество , РПЦ
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