«Злые и не боящиеся Бога»: новую церковь Украины осудили

Митрополит Пирейский назвал безумием признание «новой церкви» Украины

Служба мнимого "митрополита Киевского" Епифания Думенко вместе с католическим священником подтверждает, что он является еретиком, и требовать от поместных православных церквей признать его — это по меньшей мере безумие, заявил митрополит Пирейский Серафим.

В кратком заявлении, опубликованном на сайте митрополии, Серафим ссылается на проиллюстрированное несколькими фотографиями сообщение агентства церковных новостей Romfea, что глава ПЦУ Епифаний Думенко "освятил" в городе Вараш Ровенской области храм вместе с настоятелем католической общины города Василием Плахоткой.

Митрополит Пирейский поблагодарил всех членов церкви, которые ради соблюдения святых канонов отказались признать незаконную автокефалию "раскольников, лишенных сана, преданных анафеме и нерукоположенных" на Украине.

"На следующий день после признания греческой церковью Епифаний на "освящении" церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вараше имел в помощниках римско-католического священнослужителя Василия Плахотку в полном церковном одеянии, о чем свидетельствуют публикации и фотографии", — говорится в заявлении.

"Эти люди не только нечестивые, они злые и не боящиеся Бога", — заявил митрополит.

"Поэтому требовать от автокефальных православных церквей признать их — это по меньшей мере безрассудно", — считает Серафим.

По его словам, это подтверждает, что абсолютно правы те, кто объединился против недействительной автокефалии раскольников.

Митрополит Пирейский также поблагодарил митрополита Кифирского Серафима за то, что тот "исчерпывающе, глубоко и точно свидетельствовал о событиях, которые произошли во время внеочередного архиерейского собора".

Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.