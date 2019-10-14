Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция обвинила Европу в защите террористов 

Lenta.ru + ещё 34 1 час назад
Евросоюз покрывает террористов, критикуя турецкое наступление на позиции курдов в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Al Jazeera.
«Для ЕС недопустимо демонстрировать подход, который защищает террористические элементы», — указали в ведомстве.
До этого европейские страны выпустили совместное заявление, в котором единогласно осудили действия Анкары. Кроме того, они взяли на себя обязательство приостановить экспорт оружия в Турцию. В то же время полноценного эмбарго, к которому стремились Франция и Германия, не вводилось, отмечает Al Jazeera.
«Мы не хотим поддерживать эту войну и не хотим предоставлять оружие», — заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини также призвала Анкару прекратить боевые действия. По ее словам, их продолжение «еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения».
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «находится под угрозой террористической организации», и поэтому НАТО следует задействовать пятую статью устава о коллективной безопасности. В ней говорится о том, что нападение на одну страну приравнивается к нападению на всех членов альянса.
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенным в России «Исламским государством», а также создание вдоль всей границы зоны безопасности. Она проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии — одним из крупнейших объединений вооруженных сирийских группировок.
Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и их вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
Последние новости
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова «Спартак» объявил имя нового тренера «Спартак» объявил имя нового тренера Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Комментарии9
В мире , Африка , США , Реджеп Эрдоган , Федерика Могерини , Свободная сирийская армия , ЕС , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , Партия демократического союза , НАТО , Reuters , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом1
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку32
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру
Слова Собчак о Крыме заинтересовали прокуратуру45
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве54
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение