«Подлизывается к Трампу»: Зеленский теряет популярность

Рейтинг Зеленского провалился

Рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского начал снижаться. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 14 октября.

Вместе с тем по сравнению с предыдущим месяцем вырос рейтинг лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко . Если в сентябре его деятельность одобряли 20% опрошенных, то сейчас — уже 24%. На 4% поднялся и рейтинг лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко (с 19% до 23%).

Неизменным остался уровень одобрения главы партии «Голос» Святослава Вакарчука — 25%.

Что же касается экс-президента и лидера Петра Порошенко , то он остается лидером по отрицательному отношению опрошенных. 65% негативно воспринимают его деятельность, в сентябре антирейтинг политика составлял 64%.

Та же тенденция в отношении рейтинга одобрения правительства наблюдается и в исследовании Центра Разумкова. Опрос, проведенный в начале октября, демонстрирует, что 29% респондентов считают, что события в стране развиваются в неверном направлении, в то время как в сентябре таких было 17%.

Зеленский достаточно долгое время не формировал четкой политики. По ключевым для Украины вопросам позиция президента оставалась неясной вплоть до августа, когда к работе приступила Верховная Рада IX созыва и глава государства полностью не сформировал правительство.

Падение рейтинга президента после того, как он приступил к выполнению обозначенных им задач, вполне обосновано. Стоит учитывать, что за Зеленского голосовали как за неопытного политика, от которого никто не знал, чего следует ожидать. Не разочаровать хотя бы часть избирателей практически невозможно.

К тому же со времен президентской кампании, которую Зеленскому удалось провести с оглушительным успехом, прошло уже полгода. Соответственно, эффект от нее уже сошел на нет.

Впрочем, падение рейтинга президента можно обосновать и некоторыми его действиями.

Владимир Зеленский пришел к власти на фоне высокого запроса общества на окончание войны в Донбассе. Это было его ключевым предвыборным обещанием, от выполнения которого и зависит дальнейшая политическая карьера украинского лидера.

В ходе президентской кампании он обещал, что будет говорить «хоть с чертом лысым» ради разрешения конфликта. Именно эта готовность привела к Зеленскому избирателей Юго-Востока, традиционно поддерживающих «Оппозиционную платформу — За жизнь».

В то же время, в отличие от лидеров этой политической силы, Зеленский продолжал прибегать к националистической риторике своего предшественника. Он, например, заявлял, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после того, как Москва вернет украинские территории и компенсирует причиненный Киеву ущерб.

Таким образом, под своим флагом Владимиру Зеленскому удалось объединить две противостоящие друг другу части украинского общества — Запад, выступающий за продолжение войны, и Юго-Восток, желающий скорейшего завершения конфликта.

Предсказуемо, что когда Зеленский перешел к действиям по донбасскому вопросу, угодить всем не получилось. Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» вызвало массу недовольства среди националистически настроенной части общества. В некоторых городах прошли митинги против разведения войск, проведения местных выборов и предоставления особого статуса Донбассу. Последний собрал в общей сложности около 10 тыс. человек.

Более того, запланированный отвод сил сорвался из-за демарша националистов, которые прибыли на линию фронта, чтобы не допустить этого. Реакцией президента на их действия стала личная встреча с лидерами движения.

Отмену отвода войск сочли уступкой президента «партии войны». Таким образом, Зеленский вызвал недовольство сразу у обоих лагерей. Запад недоволен готовностью президента следовать минским соглашениям, Юго-Восток возмущен неспособностью украинского лидера выполнить обещания.

Часть разочарованного юго-восточного электората перешла обратно к «Оппозиционной платформе — за жизнь». Этим объясняется повышение популярности Юрия Бойко. Это политическое объединение, в отличие от Зеленского, нацелено строго на свой электорат.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко, как опытные политики, не упускают возможности указать своим избирателям на каждое заявление или действие президента, противоречащее его обещанию завершить войну.

На руку «Оппозиционной платформе» играет и открытая неприязнь Зеленского в их сторону. Причем раздражение президента не ограничивается словами. В октябре Национальный совет по телерадиовещанию лишил телеканал «112 Украина» цифровой лицензии. Та же участь может постичь и NewsOne — Нацсовет намерен обратиться с этим вопросом в суд. Кроме того, в начале сентября пресс-служба регулятора сообщила о внеплановых проверках телеканала ZIK.

Все три телеканала принадлежат Тарасу Козаку , экс-депутату от «Оппозиционного блока». Он считается близким соратником главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медвечука.

»Козак, Медведчук — одна история … Мы же откровенно говорим. Все журналисты нас видят. Человек, который имеет не проукраинскую позицию, господин Медведчук, является вашим владельцем», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста телеканала «112» о лицензии.

Уступки националистам и встреча с ними, попытка ограничить работу СМИ Медведчука и обвинения в его адрес возвращают юго-восточных избирателей от Зеленского к «Оппозиционной платформе».

Назначение Андрея Богдана главой офиса президента сразу вызвало массу вопросов среди украинцев. Кроме того, что политик тесно связан с олигархом Игорем Коломойским, недовольство вызывают слухи о слишком большом влиянии Богдана.

По этой причине, судя по всему, покинул пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк . Как сообщали украинские издания, на решение политика повлияли его отношения с Андреем Богданом и Игорем Коломойским.

По информации СМИ, глава офиса пытался взять под собственный контроль деятельность СНБО. Также источник связывает отставку Данилюка с тем, что Коломойский намерен увеличить влияние на политику и получить компенсацию за национализацию «Приватбанка».

Отчасти эту информацию подтвердил и Зеленский в ходе своей пресс-конференции: «Сложные отношения с Богданом, это тоже повлияло».

Что же касается связей с Игорем Коломойским, то президент старается не высказываться определенно по поводу «ПриватБанка», национализацию которого пытается оспорить олигарх. Отстраниться от тесного контакта с Коломойским Зеленскому за пять месяцев президентства так и не удалось.

Помимо затянувшегося политического кризиса и военного конфликта, Зеленскому досталась усталость Запада от Украины. Петру Порошенко в этом плане повезло больше — Европа и США с энтузиазмом оказывали поддержку Киеву действиями и заявлениями.

Теперь ситуация изменилась. Возвращение России в ПАСЕ, теплые встречи Путина и Макрона, прохладное отношение Трампа к новому украинскому правительству свидетельствуют об изменении позиции Запада.

На рейтинг президента могла повлиять и опубликованная Белым домом стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского. Украинские и западные журналисты достаточно критично оценили поведение Зеленского в ходе переговоров с лидером США.

Президент Украины называл Трампа «великим учителем», заявлял, что американский президент «прав не на 100, а на 1000 процентов», и жаловался, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не оказывают Киеву должной помощи, в отличие от главы Белого дома.

«Разговор Трампа и Зеленского показывает, как иностранные лидеры подлизываются к Трампу», — писала The Washington Post.

Reuters называл опубликованную стенограмму «дипломатической катастрофой» для Зеленского.

Именно хорошие отношения с Западом стали главным активом для власти Петра Порошенко. Владимир Зеленский на глазах теряет столь важную поддержку старших партнеров, и для украинского избирателя не важны обстоятельства, ставшие тому виной. Ответственность за это ложится на плечи нового президента и его правительства.