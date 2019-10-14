Зеленский рассказал украинцам о «недругах»

Зеленский посоветовал украинцам не поддаваться провокациям «недругов»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать правила общественного порядка во время праздничных ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать "картинку для российского телевидения". Об этом он написал в своем фейсбуке.

Украинский лидер подчеркнул, что "недруги" хотят увидеть "распри, ссоры и хаос" во внутриполитической жизни Украины, а также отметил их страх перед "единством и сплоченностью" украинцев.

"Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что понимает опасения ветеранов и добровольцев вокруг ситуации с разведением сил в Донбассе, а также пообещал не допустить, чтобы "память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана".