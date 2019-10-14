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Зеленский посоветовал украинцам не поддаваться провокациям «недругов» 

Газета.Ru + ещё 2 36 минут назад
Зеленский рассказал украинцам о «недругах»
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать правила общественного порядка во время праздничных ко Дню защитника Украины, чтобы не создавать "картинку для российского телевидения". Об этом он написал в своем фейсбуке.
Украинский лидер подчеркнул, что "недруги" хотят увидеть "распри, ссоры и хаос" во внутриполитической жизни Украины, а также отметил их страх перед "единством и сплоченностью" украинцев.
"Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов", — сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что понимает опасения ветеранов и добровольцев вокруг ситуации с разведением сил в Донбассе, а также пообещал не допустить, чтобы "память о погибших боевых побратимах и сестрах была предана".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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