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«Спасибо, товарищ!»: Флот США поздравили российским «убийцей авианосцев» 

Рамблер + ещё 16 16 минут назад
Конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». На это обратил внимание замредактора Politico Дэйв Браун в своем твиттере.
На скриншоте, опубликованном Брауном, — фотография «Петра Великого» с подписью: «С днем рождения, ВМС США! Все мужчины и женщины, которые обеспечивают безопасность наших вод, мы благодарим вас».
«Две великие традиции 13 октября: празднование дня рождения ВМС США и публикация в твиттере фотографий российских кораблей в честь дня рождения ВМС США», — написал журналист.
Американские и российские пользователи в комментариях к постам Маста и Брауна начали подшучивать над конгрессменом.
«Спасибо, товарищ! Слава России», — написал конгрессмену @JacoboEnMty.
«Республиканцы даже не пытаются скрыть свою преданность России», — добавила @NicoleVCook.
«Пришел сюда ради русского корабля, но останусь ради комментариев. Spasibo Comrade!» — отметил @jobetsy_vaught.
В России конфузы с поздравлениями тоже случались. Как ранее сообщал «Рамблер», в 2019 году жителей Саратова поздравили с Днем Победы плакатом с изображением солдат вермахта. Снимок с солдатами второго танкового корпуса СС Пауля Хауссера, осматривающими подбитый танк Т-34, появился на фасаде студенческого общежития, после жалоб горожан его сняли.
Комментарии497
В мире , Армия , Видео , Оружие , США
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