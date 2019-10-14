«Спасибо, товарищ!»: Флот США поздравили российским «убийцей авианосцев»

Конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». На это обратил внимание замредактора Politico Дэйв Браун в своем твиттере

На скриншоте, опубликованном Брауном, — фотография «Петра Великого» с подписью: «С днем рождения, ВМС США! Все мужчины и женщины, которые обеспечивают безопасность наших вод, мы благодарим вас».

«Две великие традиции 13 октября: празднование дня рождения ВМС США и публикация в твиттере фотографий российских кораблей в честь дня рождения ВМС США», — написал журналист.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0— Dave Brown (@dave_brown24) 13 октября 2019 г.

Американские и российские пользователи в комментариях к постам Маста и Брауна начали подшучивать над конгрессменом.

«Спасибо, товарищ! Слава России», — написал конгрессмену @JacoboEnMty.

«Республиканцы даже не пытаются скрыть свою преданность России», — добавила @NicoleVCook.

«Пришел сюда ради русского корабля, но останусь ради комментариев. Spasibo Comrade!» — отметил @jobetsy_vaught.

В России конфузы с поздравлениями тоже случались. Как ранее сообщал «Рамблер», в 2019 году жителей Саратова поздравили с Днем Победы плакатом с изображением солдат вермахта. Снимок с солдатами второго танкового корпуса СС Пауля Хауссера, осматривающими подбитый танк Т-34, появился на фасаде студенческого общежития, после жалоб горожан его сняли.