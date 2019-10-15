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Президент Эквадора выполнил главное требование протестующих 

Российская Газета + ещё 11 53 минуты назад
Президент Эквадора Ленин Морено пошел на попятную. Он отменил указ № 883, спровоцировавший массовые беспорядки в стране.
Напомним, в начале октября глава государства решил, что пора прекратить выделять субсидии на дизельное топливо и бензин. После этого цены на АЗС выросли на 120 процентов и более. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки.
В минувшее воскресенье, 13 октября, организаторы протестов и власти сели за стол переговоров. Президент согласился аннулировать свой указ, а противники действий правительства пообещали прекратить акции неповиновения.
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В мире , Видео , Эквадор
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