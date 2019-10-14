В МИД Турции напомнили о причине операции в Сирии

МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США

"Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США" — заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности, проходящей в Баку.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.