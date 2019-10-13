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Эрдоган: мы на связи с президентом Путиным 

Вести.Ru + ещё 6 55 минут назад
Турция не имеет каких-либо проблем с Россией в связи с начатой Анкарой операцией в Сирии, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"С Россией у нас нет никаких проблем. "Мы на связи с президентом Путиным", — подчеркнул глава турецкого государства в воскресенье на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.
Его слова цитирует РИА Новости.
Как заявил Эрдоган, если появляется какая-либо проблема, они с Владимиром Путиным созванивают в течение 24 часов и после этого предпринимают необходимые совместные шаги.
Военную операцию на севере Сирии под названием "Источник мира" Турция начала 9 октября. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В выходные появились сообщения о том, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали политику Турции на севере Сирии. Россия же заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта. Между тем американский президент Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что работает с сенаторами и конгрессменами по вопросу введения "мощных санкций" против Турции за военную операцию против союзных США курдских формирований в Сирии.
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Комментарии7
В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Анкара , Сирия , Стамбул , Турция
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