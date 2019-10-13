Эрдоган: мы на связи с президентом Путиным

"С Россией у нас нет никаких проблем. "Мы на связи с президентом Путиным", — подчеркнул глава турецкого государства в воскресенье на встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле.

Его слова цитирует РИА Новости.

Как заявил Эрдоган, если появляется какая-либо проблема, они с Владимиром Путиным созванивают в течение 24 часов и после этого предпринимают необходимые совместные шаги.

Военную операцию на севере Сирии под названием "Источник мира" Турция начала 9 октября. Она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В выходные появились сообщения о том, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль города Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.