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Эспер заявил о планах курдов «заключить сделку» с Россией и Сирией 

RT на русском 57 минут назад
Курды захотели «заключить сделку» с РФ и Сирией
Фото: РИА Новости
Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) хотят заключить сделку с Россией и Сирией для контратаки турецких войск.
«Мы также узнали за последние 24 часа, что СДС ищут возможность заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать турков на севере (Сирии. — RT)», — сказал он.
Также он заявил, что США готовятся эвакуировать 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии «как можно быстрее и безопаснее» из-за операции Турции против курдов.
По его словам, указание начать вывод американских войск с севера САР дал президент США Дональд Трамп.
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В мире , Марк Эспер , Дональд Трамп , CBS , Сирия , США
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