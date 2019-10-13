Курды захотели «заключить сделку» с РФ и Сирией

Эспер заявил о планах курдов «заключить сделку» с Россией и Сирией

«Мы также узнали за последние 24 часа, что СДС ищут возможность заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать турков на севере (Сирии. — RT)», — сказал он.

Также он заявил, что США готовятся эвакуировать 1 тыс. военнослужащих с севера Сирии «как можно быстрее и безопаснее» из-за операции Турции против курдов.