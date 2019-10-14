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Иран готов к переговорам с США в рамках «5+1», но санкции должны быть сняты 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Иран готов к переговорам с США
Фото: РИА Новости
Тегеран готов к переговорам с США в рамках группы "5+1", но сначала должны быть сняты санкции и обеспечены интересы иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
В ходе Генассамблеи ООН Тегеран открыто заявил, что Иран не боится переговоров, а также стремится к миру на Ближнем Востоке, а не к войне. По его словам, Иран даже был готов на уровне глав группы стран "5+1" (предполагает участие США, помимо других стран ядерной сделки) провести встречу в Нью-Йорке.
"Я прямо сказал европейским лидерам, что как только я буду уверен в том, что интересы Ирана будут обеспечены на одном заседании, на одной встрече, а народ Ирана будет избавлен от бремени давления, как только я пойму, что встреча обеспечит интересы Ирана, я готов пожертвовать собой ради иранской нации", — сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которую транслировало иранское телевидение.
На вопрос о том, будет ли Иран вести переговоры с другим президентом США в случае импичмента Дональда Трампа, Роухани добавил, что важно, чтобы санкции были сняты.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Иран , Тегеран
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