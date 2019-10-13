Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение

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Россию обвинили в бомбежке сирийских больниц 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Американская газета The New York Times опубликовала расследование, в котором обвинила Россию в ударах по четырем сирийским больницам. В основу расследования легли рассказы и видеозаписи очевидцев, а также записи переговоров росийских пилотов, говорится в материале, размещенном на сайте издания.
По данным газеты, атаки на госпитали произошли 5-6 мая при подавлении очагов сопротивления войскам президента Сирии Башара Асада. Согласно видеозаписям очевидцев, российские пилоты находились над каждым из объектов именно в тот момент, когда здания были разбомблены. Всего видеороликами было подтверждено три удара, а записями переговоров — все четыре, добавили журналисты.
Первым под бомбардировку попал хирургический госпиталь Набад аль-Хаят в провинции Идлиб. Отмечается, что 5 мая в 14:32 по местному времени пилот получил координаты медучреждения и задание ударить по цели. Примерно в 14:40 местные журналисты сняли, как российский самолет кружил над больницей, а затем открыл огонь по ней, пишет The New York Times. Медицинский персонал эвакуировался за три дня до случившегося, узнав о готовящейся атаке. По информации издания, госпиталь обслуживал около 200 тысяч человек, а его врачи проводили в среднем по 500 операций в месяц.
Второй попавшей под удар больницей стала Кафр Набл, расположенная недалеко от Набад аль-Хаята. Доктор, работавший там, рассказал NYT, что примерно в 17:30 военный самолет без предупреждения четыре раза ударил по зданию, один человек погиб.
Две другие больницы — Кафр Зита и Аль-Амаль — были атакованы чуть позже.
«Аргументы россиян или режима всегда заключаются в том, что больницы управляются террористами, — сказала старшая медсестра Набад аль-Хаята, попросившая не раскрывать ее имя. — Действительно ли возможно, что все люди — террористы?».
В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой участвуют правительственные силы Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Европа и США поддерживают оппозицию, Россия помогает правительству Асада.
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В мире , Видео , Башар Асад , New York Times , Сирия
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