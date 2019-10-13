Названы самые унылые европейские города

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный экспертами одного из туристических сервисов.

Они опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый удручающий отпуск.

Первое место по унылости заняла столица Суоми. В Хельсинки не понравилось отдыхать 30% респондентов. Они пожаловались на плохую погоду и отсутствие достопримечательностей.

Четверть опрошенных назвала скучным отпуск в Братиславе. Туристы пожаловались на неинтересные культурные объекты, невкусную еду, дорогие сувениры и отсутствие насыщенной ночной жизни города.

Еще 15% процентов пожалели, что приехали в знаменитые Карловы Вары. Город оказался маленьким «и в нем мало развлечений». Выяснилось, что опытные туристы ездят туда только на однодневные экскурсии.

Немало туристов оказалось разочаровано Мюнхеном — 10%. Причины те же — вечером некуда пойти, кроме пивных, нет необычных достопримечательностей.

Варшава не устроила 7% путешественников. Они назвали ее скучным, серым городом с минимумом культурно-исторических объектов.

5% недовольны итальянской Пизой: «кроме башни, не на что смотреть».

По 4% получили Вильнюс и Минск. В Вильнюсе туристам показалось скучно по вечерам, а в Минске отметили пустоту и «отсутствие изюминки».

Ранее «Рамблер» сообщал, что у российских туристов в Аланье возникли проблемы: их перестали заселять в отели, предлагая менее комфортабельное жилье.