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В ЛНР вторые сутки сохраняется режим тишины 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В ЛНР вторые сутки сохраняется режим тишины
Фото: РИА Новости
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение двух минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 октября украинские силовики не не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 12 октября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", — заявил представитель ЛНР.
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