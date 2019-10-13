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Сирийские курды намерены просить помощи у России 

Говорит Москва 2 часа назад
Как заявил командующий «Сирийскими демократическими силами» Мазлум Абди, это произойдёт, если Вашингтон не остановит агрессию Турции на севере арабской республики.
«Вы не хотите защищать людей, но вы также не хотите, чтобы пришла другая сила, которая бы защитила нас. Вы продали нас. И это аморально», — сказал генерал представителю Вашингтона Уильяму Робаку.
Как отмечает CNN, во время переговоров Абди настаивал на том, чтобы власти США либо остановили операцию Анкары, либо позволили курдам заключить сделку с властями Сирии или с Москвой.
На этой неделе президент Турции объявил о начале военной операции на севере арабской республики. 9 октября был атакован город Рас эль-Айн. По словам Реджепа Эрдогана, цель этой операции — борьба против курдских боевиков и террористов запрещённой группировки «Исламское государство».
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В мире , Ближний Восток , Видео , Исламское государство , CNN , Турция
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