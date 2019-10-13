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Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ 

Газета.Ru + ещё 4 34 минуты назад
«Пора открывать окно»: Кравчук об Украине и РФ
Фото: globallookpress.com
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, улучшения возникли после того, как глава России Владимир Путин стал слушать украинского коллегу Владимира Зеленского. Кравчук отметил, что Путин не хотел общаться с экс-главой страны Петром Порошенко, но с Зеленским у них есть диалог. Теперь странам необходимо отрывать окно, а потом и двери друг другу и вести серьезные разговоры.
"Это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен [заключенными]", — добавил Кравчук.
Также он отметил, что теперь российская сторона иначе смотрит на Украину.
"Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — подчеркнул Кравчук.
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В мире , Политика , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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