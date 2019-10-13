«Пора открывать окно»: Кравчук об Украине и РФ

Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины России проявляются положительные тенденции. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, улучшения возникли после того, как глава России Владимир Путин стал слушать украинского коллегу Владимира Зеленского . Кравчук отметил, что Путин не хотел общаться с экс-главой страны Петром Порошенко , но с Зеленским у них есть диалог. Теперь странам необходимо отрывать окно, а потом и двери друг другу и вести серьезные разговоры.

"Это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен [заключенными]", — добавил Кравчук.

Также он отметил, что теперь российская сторона иначе смотрит на Украину.