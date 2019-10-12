Мексика ждёт извинений от Испании за ущерб времён конкисты

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что ждёт ответа испанского правительства на письма королю Фелипе VI, в которых он просит принести извинения за ущемление коренного населения Латинской Америки в ходе колонизации континента, а также заявляет права Мексики на корону Монтесумы из Венского музея, запись пресс-конференции доступна в Twitter президента.

"Когда я отправил эти письма, поднялась полемика, и сейчас мы эту тему не трогаем, но не забываем. Мы считаем, что это путь к примирению, и что необходимо просить прощения за насилие во время вторжения, в данном случае — конкисты", — сказал Лопес Обрадор.

Письма королю Испании и папе Франциску , в которых Обрадор просит их принести извинения за вторжение и злодеяния конкистадоров, были направлены в марте 2019 года и не получили ответа.

Президент также сообщил, что попросит католическую церковь разъяснить вопрос с отлучением от церкви героев борьбы за независимость Мексики Мигеля Идальго и Хосе Марии Морелоса, и подтвердил намерения правительства добиваться возврата объектов культурного наследия страны.

"Через каналы МИД, Минкультуры и Национального института антропологии и истории федеральное правительство заявило свои права на корону Монтесумы, которая хранится в Венском музее этнологии", — сказал Лопес Обрадор.

Полутораметровый головной убор из перьев и золота времён последнего императора ацтеков называют одним из главных символов национальной идентификации народа Мексики, несмотря на отсутствие доказательств связи короны с императором Монтесумой II.

Правительство Мексики вскоре после формирования объявило о политике восстановления культурного наследия. Власти активно борются с безвозмездным использованием традиционных изобразительных элементов коренных народов, преследуют аукционы торговцев археологическими и историческими артефактами и добиваются возврата на родину культурных ценностей.