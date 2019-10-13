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Макрон рассказал о телефонном разговоре с Трампом и Эрдоганом по Сирии 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Макрон рассказал о разговоре с Трампом и Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Ситуация с турецкой операцией в Сирии может создать "невыносимую гуманитарную ситуацию", лидеры Франции и ФРГ обсудили операцию с коллегами из США и Турции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Операция Турции в Сирии, конечно, в центре нашей обеспокоенности. В последние часы мы переговорили кто — с президентом (США Дональдом) Трампом, кто — с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом и донесли четкий посыл, наше общее желание — чтобы это наступление прекратилось", — сказал французский лидер.
Он отметил, что "наше убеждение состоит в том, что эта операция … может создать невыносимую гуманитарную ситуацию с одной стороны, а с другой — поспособствовать укреплению ИГ* на местах".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Германия , Сирия , США , Турция , Франция
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